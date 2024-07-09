Иностранный наёмник погиб на Сватовском направлении около населённого пункта Стельмаховка в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал военный эксперт, отставной полковник ЛНР Андрей Марочко.

"По полученным разведданным, в районе населённого пункта Стельмаховка в результате огневого налёта ВС РФ по месту скопления ВФУ был тяжело ранен англоговорящий боевик", — заявил он в разговоре с РИА "Новости", ссылаясь на собственные источники.

По информации отставного военного, "солдата удачи" было слышно на открытых частотах радиоэфира около получаса: он просил украинских товарищей его эвакуировать. Однако помощь так и не пришла — наёмник умер от ранений. Его ликвидацию позже удалось подтвердить с помощью воздушной разведки. Рядом с ним были ещё два тела в форме ВСУ.