Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 06:27

Полчаса звал на помощь: Радиоперехват переговоров ВСУ вскрыл страшную смерть англоговорящего наёмника

Марочко: Под Стельмаховкой в ЛНР был ликвидирован иностранный наёмник

Иностранный наёмник погиб на Сватовском направлении около населённого пункта Стельмаховка в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал военный эксперт, отставной полковник ЛНР Андрей Марочко.

"По полученным разведданным, в районе населённого пункта Стельмаховка в результате огневого налёта ВС РФ по месту скопления ВФУ был тяжело ранен англоговорящий боевик", — заявил он в разговоре с РИА "Новости", ссылаясь на собственные источники.

По информации отставного военного, "солдата удачи" было слышно на открытых частотах радиоэфира около получаса: он просил украинских товарищей его эвакуировать. Однако помощь так и не пришла — наёмник умер от ранений. Его ликвидацию позже удалось подтвердить с помощью воздушной разведки. Рядом с ним были ещё два тела в форме ВСУ.

Подполье сообщило о ликвидации 18 иностранных наёмников в Одесской области
Подполье сообщило о ликвидации 18 иностранных наёмников в Одесской области

Ранее Life.ru рассказывал о том, что бойцы Армии России уничтожили в зоне проведения спецоперации наёмника с позывным Sierra из Бразилии, примкнувшего к украинским войскам. Известно, что бразилец вёл собственный канал на YouTube, а в Незалежную поехал ради "сафари на русских", из которого хотел сделать контент.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров