Киеву напомнили об отсутствии сил и средств на "захват Крыма"

Операция по "захвату Крыма" требует от Украины огромных людских и технических ресурсов, которых у Киева нет. Об этом пишет Business Insider.

"Украине, вероятно, потребуются хорошо снабжённые силы, в три-пять раз превышающие численность обороняющихся. <...> Это операция во много раз превысит масштабы контрнаступления 2023 года", — говорится материале издания.

Однако, как утверждает военный аналитик Бенджамин Фридман, для такой операции ВСУ не хватает ни живой силы, ни воздушного прикрытия — даже при наличии истребителей F-16.