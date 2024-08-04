Киеву напомнили об отсутствии сил и средств на "захват Крыма"
Business Insider: У Киева нет ресурсов для операции по "захвату Крыма"
Операция по "захвату Крыма" требует от Украины огромных людских и технических ресурсов, которых у Киева нет. Об этом пишет Business Insider.
"Украине, вероятно, потребуются хорошо снабжённые силы, в три-пять раз превышающие численность обороняющихся. <...> Это операция во много раз превысит масштабы контрнаступления 2023 года", — говорится материале издания.
Однако, как утверждает военный аналитик Бенджамин Фридман, для такой операции ВСУ не хватает ни живой силы, ни воздушного прикрытия — даже при наличии истребителей F-16.
А накануне глава ГУР Украины Кирилл Буданов* снова заговорил о подготовке атаки на Крымский мост. Он заявил, что над уничтожением переправы "работают все". При этом ещё несколько месяцев назад Буданов* признавал неспособность Киева разрушить Крымский мост.
* Внесён в список террористов и экстремистов.
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