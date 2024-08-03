Угрозы главы ГУР Украины Кирилла Буданова* атаковать Крымский мост — это признак терроризма в чистом виде. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, обратив внимание на озвученные политиком сроки.

"Удивляет то, что он обозначил сроки — несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства "достижений" Белого дома и Банковой. Вместе с Белым домом спишут под это очередную пару миллиардов долларов, — предположила дипломат в разговоре с газетой "Известия".

Она выразила уверенность в том, что Америка не способна что-либо построить на Украине – ни мосты, ни демократию. Главной целью США является процесс разрушения, убеждена дипломат.

Приспешники Владимира Зеленского не в первый раз позволяют себе мерзкие заявления о Крыме. Так, советник главы его офиса Михаил Подоляк после смертоносного удара ВСУ по Севастополю поведал, что на полуострове не должно быть мирной жизни, так как он является большим военным лагерем и мишенью для украинских боевиков. В Госдуме поставили его на место.