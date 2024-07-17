Подсчёт ущерба от терактов ВСУ на Крымском мосту начнётся в скором времени

Подсчёт ущерба от украинских терактов на Крымском мосту начнётся в скором времени, работу организуют на высоком уровне. Об этом заявил РИА "Новости" глава парламента республики Владимир Константинов.

"Мы приступим к подсчёту ущерба от терактов на Крымском мосту. Эта работа будет организована у нас на высоком уровне, с привлечением экспертов", — сказал парламентарий.

Он напомнил, что после терактов меры безопасности на мосту были усилены. Чиновник обратил внимание на то, что организаторы атак не особо скрывают свою причастность к ним, а хвалятся своим преступлением. Константинов выразил уверенность в том, что виновников терактов ждёт неминуемое справедливое наказание.