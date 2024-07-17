Подсчёт ущерба от терактов ВСУ на Крымском мосту начнётся в скором времени
Подсчёт ущерба от украинских терактов на Крымском мосту начнётся в скором времени, работу организуют на высоком уровне. Об этом заявил РИА "Новости" глава парламента республики Владимир Константинов.
"Мы приступим к подсчёту ущерба от терактов на Крымском мосту. Эта работа будет организована у нас на высоком уровне, с привлечением экспертов", — сказал парламентарий.
Он напомнил, что после терактов меры безопасности на мосту были усилены. Чиновник обратил внимание на то, что организаторы атак не особо скрывают свою причастность к ним, а хвалятся своим преступлением. Константинов выразил уверенность в том, что виновников терактов ждёт неминуемое справедливое наказание.
Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, разрушивший два автомобильных пролёта. А ночью 17 июля 2023 года киевские власти снова атаковали переезд двумя надводными беспилотниками. В результате погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь получила травмы. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Wikipedia / Rosavtodor.ru