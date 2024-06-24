В Думе ответили на мерзкий выпад приспешника Зеленского, назвавшего крымчан военными целями

Бесчеловечное заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о гибели людей при атаке на Севастополь вызвано его ненавистью. Так слова украинского политика объяснил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев.

"Крым — это мирный регион. Посмотрите на поезда, они заполнены матерями с детьми, бабушками с внуками. В Крым по Крымскому мосту идут только легковые автомобили и автобусы с туристами. О чём он говорит, это трудно объяснить", — заявил депутат в беседе с RT.

Ненависть к Крыму у Подоляка, по мнению Ивлева, появилась ещё в 2014 году, и с тех пор он пытается всячески вредить полуострову. Парламентарий уверен, что приспешники Зеленского принимают все меры для того, чтобы "уничтожить крымчан", это подтвердил вчера удар по пляжу с мирными жителями в Севастополе.