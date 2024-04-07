Крымский мост остаётся приоритетной целью Украины, но при этом объект достаточно хорошо защищён. Такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

"Крымский мост хорошо охраняется и обороняется. Но над этим вопросом мы сейчас работаем", — указал Буданов* в интервью телеканалу ARD, намекнув таким образом на возможность новых атак на объект гражданской инфраструктуры.

Таким образом глава ГУР МО Украины ответил на вопрос журналиста, почему Крымский мост, который Киев неоднократно называл своей целью, всё ещё не поражён.

Напомним, по сведениям британского издания, военная разведка Украины готовит новое нападение на Крымский мост. Западные журналисты рассказали, что для этого Киев может использовать беспилотники, а сама атака произойдёт в первой половине 2024 года. В Госдуме отреагировали на эти сообщения в СМИ и пояснили, что подобные заявления делаются с целью напугать граждан и сорвать предстоящий курортный сезон.