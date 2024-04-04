"Бессильная злоба": В Госдуме отреагировали на угрозы Киева атаковать Крымский мост

В Госдуме РФ отреагировали на появившиеся недавно в зарубежных средствах массовой информации сообщения о том, что киевский режим планирует атаковать Крымский мост. Как рассказал в интервью РИА "Новости" депутат нижней палаты российского парламента от Крымского региона Михаил Шеремет, подобные заявления делаются с целью напугать граждан.

Также народный избранник охарактеризовал это как "бессильную злобу нацистов". Парламентарий подчеркнул, что украинские власти прекрасно осознают, что подобные атаки бессмысленны, так как Крымский мост находится под серьёзной защитой. Помимо того, законотворец сообщил, что подобные моменты раскрывают террористическую суть Киева, так как эти заявления были сделаны с целью напугать население и сорвать предстоящий курортный сезон.

"Зеленскому с его приспешниками по подземному образу жизни нужно помнить, что вскоре их бандеровские схроны станут для него и его окружения склепами позора", — заключил Шеремет.