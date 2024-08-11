Мурашко: 17 человек находятся в тяжёлом состоянии после атаки на Курскую область

Среди пострадавших от украинских обстрелов Курской области 17 находятся в тяжёлом состоянии, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Всего в больницах находятся 69 человек, в том числе восемь детей.

"Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, в том числе 2 детям. 8 человек выписаны", — сказал министр.