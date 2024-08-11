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11 августа, 09:05

Мурашко: 17 человек находятся в тяжёлом состоянии после атаки на Курскую область

Михаил Мурашко в одной из больниц Курска. Обложка © Telegram / Минздрав России

Михаил Мурашко в одной из больниц Курска. Обложка © Telegram / Минздрав России

Среди пострадавших от украинских обстрелов Курской области 17 находятся в тяжёлом состоянии, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Всего в больницах находятся 69 человек, в том числе восемь детей.

"Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, в том числе 2 детям. 8 человек выписаны", — сказал министр.

Он отметил, что 11 пострадавших, из них четверо детей, проходят лечение в медицинских учреждениях столицы.

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Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с солдатами ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим КТО, к поиску и обнаружению украинских диверсантов привлечены сотрудники Росгвардии. По сообщениям Минобороны РФ, за четыре дня ВСУ потеряли до 1120 человек личного состава и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка. Уточняется, что в жестокой операции участвуют канадские и грузинские наёмники. В США выступать против украинской армии не стали, отметив, что действия ВСУ под Курском не нарушают запретов на использование зарубежного оружия.

Николай Рюмин
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