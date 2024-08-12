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12 августа, 10:46

Расстреливать на месте: Пленный выдал ФСБ, что ВСУ приказали делать с жителями Курской области

Пленный признался, что ВСУ приказали убивать несогласных жителей Курской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Беловском районе Курской области украинского военнослужащего, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Сотрудникам Пограничного управления помогли местные жители. Бойца 80-й бригады бросили товарищи и он пытался вернуться на территорию Украины. На допросе пленный признался, что командование приказало на месте расстреливать жителей региона, оказывающих сопротивление.

"При заходах в населённые пункты Курской области военнослужащие ВСУ занимались мародёрством и забирали с собой всё, что могли унести", — поделился боец.

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Напомним, ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. В регионе, а также в соседних Брянской и Белгородской областях ввели режим КТО, к поискам диверсантов привлечена Росгвардия. По последним данным, с 6 августа противник потерял до 1350 военнослужащих и десятки единиц техники, в том числе 29 танков. От действий украинской армии страдает мирное население, 17 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Матвей Константинов
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