Расстреливать на месте: Пленный выдал ФСБ, что ВСУ приказали делать с жителями Курской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Беловском районе Курской области украинского военнослужащего, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Сотрудникам Пограничного управления помогли местные жители. Бойца 80-й бригады бросили товарищи и он пытался вернуться на территорию Украины. На допросе пленный признался, что командование приказало на месте расстреливать жителей региона, оказывающих сопротивление.