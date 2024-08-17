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17 августа, 07:20

Алаудинов заявил о сдаче в плен ещё двух военных ВСУ под Курском

Ещё двое украинских военных сдались в плен на территории Курской области. Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

"Появились пленные, сегодня уже двое пленных", — сказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

Также Алаудинов отметил, что российские войска постоянно пресекают попытки прорыва подразделений ВСУ в Курской области. По его словам, ВС РФ в настоящее время уничтожают личный состав противника, военную технику и резервы ВСУ.

Ранее Алаудинов заявил, что за последние два дня российские военные взяли в плен ещё пятерых боевиков ВСУ на территории Курской области. При этом за прошедшую неделю решение добровольно сложить оружие и сдаться в плен приняли 57 украинских военнослужащих, сообщали в Минобороны РФ. Бойцы ВСУ все как один признаются, что командование посылает их на убой. Особенно не повезло тем, кого Киев отправил в Курскую область.

Крупная группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курском
Крупная группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курском
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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