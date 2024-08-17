Алаудинов заявил о сдаче в плен ещё двух военных ВСУ под Курском

Ещё двое украинских военных сдались в плен на территории Курской области. Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

"Появились пленные, сегодня уже двое пленных", — сказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ.