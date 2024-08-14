Пленный украинец рассказал, как ВСУ отправляют "необученных детей" на убой

Украинские войска отправили на передовую новобранцев ради отвлечения внимания Российской армии и открыли по товарищам огонь. При этом ВСУ отправляют "необученных детей" на убой, рассказал пленный военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины Сергей Скрябин. Видео его допроса опубликовало Министерство обороны России.

Пленный украинский военнослужащий Сергей Скрябин рассказал, что ВСУ отправляют на фронт молодых ребят без подготовки. Видео © Минобороны России

"Отправляют постоянно необученных "детей". В 22 года забирают уже, а что дальше будет?! У нас в посёлке можно мужское население по пальцам руки пересчитать", — пояснил военнослужащий.

Скрябин пожаловался, что необученных молодых парней отправили на убой, чтобы выиграть время. По его словам, даже командир их подразделения был рядовым бойцом. Пленный солдат пояснил, что к нему и его сослуживцам отнеслись, как к мясу – ВСУ открыли огонь по товарищам, когда те заняли боевые позиции.

Скрябин после этого связался с руководством, где ему подтвердили, что ВСУ стреляют по своим и призвали "не переживать". Украинские бойцы, по словам мужчины, выбежали из-под места обстрела, после чего их встретили российские военные. В итоге ВСУ снова начали обстрел во время общения с бойцами ВС РФ.