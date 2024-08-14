Группа из десятков пленных бойцов ВСУ захотела пойти на Киев в рядах Российской армии
СМИ: Около 20 пленных бойцов ВСУ захотели воевать против Киева в рядах ВС РФ
Группа находящихся в российском плену бойцов ВСУ сообщила о намерении воевать против Киева и попросила устроить им встречу с представителем батальона имени Богдана Хмельницкого, который сформирован из экс-военнопленных ВС Незалежной. О своём желании они рассказали журналистам.
"Мы, группа военнопленных, просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу", — цитирует пленных РИА "Новости".
Сами бойцы ВСУ утверждают, что отказываются от участия в обменах между Киевом и Москвой и хотят жить в России. В этой группе единомышленников около 20 человек, однако сами они полагают, что на деле их желание разделают по меньшей мере 60 находящихся в российскому плену товарищей.
Напомним, что личный состав уникального батальона имени Богдана Хмельницкого, куда набирают бывших бойцов ВСУ, принёс присягу Российской Федерации в ноябре 2023 года. Уже через 15 дней подразделение отправилось на первое боевое задание, а об их первой встрече на поле боя с ВС Украины стало известно в конце декабря прошлого года.
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