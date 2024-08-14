Группа из десятков пленных бойцов ВСУ захотела пойти на Киев в рядах Российской армии

Группа находящихся в российском плену бойцов ВСУ сообщила о намерении воевать против Киева и попросила устроить им встречу с представителем батальона имени Богдана Хмельницкого, который сформирован из экс-военнопленных ВС Незалежной. О своём желании они рассказали журналистам.

"Мы, группа военнопленных, просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу", — цитирует пленных РИА "Новости".