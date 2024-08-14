В России разыскали друга детства командира ВСУ, руководившего атакой под Курском

Журналисты разыскали друга детства одного из командовавших попыткой вторжения в Курскую область офицеров ВСУ Эмиля Ишкулова — Дмитрия. Мужчина поведал, что учился с нынешним украинским офицером в одной школе и знал его маму.

"[Ишкулов] на два года младше меня. Мы учились в одной школе, грубо говоря, друг детства. Мать его знал. Обычная женщина, которая всегда беспокоилась, где её ребёнок, ближе с ней не общались", — сообщил он РИА "Новости".