В России разыскали друга детства командира ВСУ, руководившего атакой под Курском
СМИ нашли друга детства командира ВСУ Ишкулова, руководившего атакой под Курском
Журналисты разыскали друга детства одного из командовавших попыткой вторжения в Курскую область офицеров ВСУ Эмиля Ишкулова — Дмитрия. Мужчина поведал, что учился с нынешним украинским офицером в одной школе и знал его маму.
"[Ишкулов] на два года младше меня. Мы учились в одной школе, грубо говоря, друг детства. Мать его знал. Обычная женщина, которая всегда беспокоилась, где её ребёнок, ближе с ней не общались", — сообщил он РИА "Новости".
Собеседник агентства не в курсе о том, обзавёлся ли Ишкулов собственной семьёй, ведь они давно не общались. Самому Дмитрию 38 лет и он живёт в РФ.
Напомним, что на днях СК РФ объявил о возбуждении уголовного дела в связи с преступлениями ВС Украины в Курской области. Были названы имена двоих фигурантов: командующих 22-й и 80-й ОДШБР ВСУ Владимира Пипко и Эмиля Эшкулова, их подозревают в терроризме, убийстве и покушении на убийство. Украинские войска попытались прорваться вглубь Курской области утром 6 августа, с тех пор там идут бои. По данным МО РФ, с тех пор ВСУ потеряли более 2000 человек личного состава.
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