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Регион
13 августа, 11:40

Потери ВСУ за время боёв в Курской области превысили 2 тысячи военных

Потери Вооружённых сил Украины за все время их атаки на Курскую область превысили 2 тысячи военных. Также противник лишился 35 танков. Такие данные приводит Минобороны РФ.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2 030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортёр, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии", — говорится в заявлении.

При этом только за последние сутки потеряли в Курской области до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники, в том числе три танка. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.

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Напомним, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. Однако как сообщил ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, большая часть сил и средств ВСУ, которые вторглись регион, уже уничтожены. Сейчас обстановка в Курской области находится под контролем ВС РФ, наши войска выбивают противника из занятых населённых пунктов. При этом блицкрига у Киева не получилось, и ВСУ несут максимальные потери за всю СВО.

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Telegram/Zelenskiy / Official

Александра Вишнякова
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