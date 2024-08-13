Потери ВСУ за время боёв в Курской области превысили 2 тысячи военных

Потери Вооружённых сил Украины за все время их атаки на Курскую область превысили 2 тысячи военных. Также противник лишился 35 танков. Такие данные приводит Минобороны РФ.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2 030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортёр, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии", — говорится в заявлении.