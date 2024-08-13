ВСУ за день лишились восьми БТР-4 и десятков солдат в Курской области, узнал Life.ru
ВС РФ за сутки ликвидировали более 70 солдат ВСУ в Курской области
За минувшие сутки ВС РФ ликвидировали более 70 украинских военнослужащих в Курской области, пишет SHOT со ссылкой на источник. Есть потери и среди техники — восемь БТР-4 "Буцефал", в том числе один с полным комплектом боеприпасов и медикаментов.
Украинский БТР в прицеле российского дрона в Курской области. Фото © SHOT
А в деревне Гирьи Беловского района бойцы уничтожили один пикап. На данный момент в регионе работают военнослужащие Минобороны РФ, ЧВК "Вагнер", батальона "Ахмат" и добровольцы.
Напомним, ВС РФ уже остановили бесконтрольное "катание" ВСУ по приграничным районам Курской области. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, теперь наши бойцы уничтожают живую силу и техник противника, и его ставка на "Блицкриг" не сыграла.