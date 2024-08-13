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13 августа, 10:14

ВСУ за день лишились восьми БТР-4 и десятков солдат в Курской области, узнал Life.ru

ВС РФ за сутки ликвидировали более 70 солдат ВСУ в Курской области

За минувшие сутки ВС РФ ликвидировали более 70 украинских военнослужащих в Курской области, пишет SHOT со ссылкой на источник. Есть потери и среди техники — восемь БТР-4 "Буцефал", в том числе один с полным комплектом боеприпасов и медикаментов.

Украинский БТР в прицеле российского дрона в Курской области. Фото © SHOT

Украинский БТР в прицеле российского дрона в Курской области. Фото © SHOT

А в деревне Гирьи Беловского района бойцы уничтожили один пикап. На данный момент в регионе работают военнослужащие Минобороны РФ, ЧВК "Вагнер", батальона "Ахмат" и добровольцы.

В Курской области семь солдат ВСУ не продержались и пары дней, сдавшись в плен ВС РФ
В Курской области семь солдат ВСУ не продержались и пары дней, сдавшись в плен ВС РФ

Напомним, ВС РФ уже остановили бесконтрольное "катание" ВСУ по приграничным районам Курской области. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, теперь наши бойцы уничтожают живую силу и техник противника, и его ставка на "Блицкриг" не сыграла.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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