В Курской области семь солдат ВСУ не продержались и пары дней, сдавшись в плен ВС РФ

Боевики ВСУ, отправленные командованием в Курскую область, продержались на территории РФ около суток и попали в плен. Об инциденте рассказало РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Военнослужащие ВСУ, взятые в плен в Курской области, на первичном допросе показали, что зашли на территорию области приблизительно за сутки до своего пленения. Всего в составе захваченной группы семь человек", — рассказал источник.

Сами пленные отметили, что военнослужащие РФ относятся к ним хорошо. Их обеспечивают едой и водой.