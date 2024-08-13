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13 августа, 08:26

В Курской области семь солдат ВСУ не продержались и пары дней, сдавшись в плен ВС РФ

РИАН: Бойцы ВСУ попали в плен уже на вторые сутки атаки на Курскую область

Боевики ВСУ, отправленные командованием в Курскую область, продержались на территории РФ около суток и попали в плен. Об инциденте рассказало РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Военнослужащие ВСУ, взятые в плен в Курской области, на первичном допросе показали, что зашли на территорию области приблизительно за сутки до своего пленения. Всего в составе захваченной группы семь человек", — рассказал источник.

Сами пленные отметили, что военнослужащие РФ относятся к ним хорошо. Их обеспечивают едой и водой.

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Ранее Life.ru рассказывал, что ФСБ задержала в Беловском районе Курской области украинского военнослужащего. Пленный рассказал о приказах командования убивать несогласных с вторжением мирных жителей. Боевик отметил бессмысленность наступления и призвал сослуживцев складывать оружие.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Николай Рюмин
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