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12 августа, 14:11

Сосед Зеленского два километра нёс раненого бойца РФ и сдался в плен

Юрий Даниленко, сдавшийся в плен ВС РФ. Обложка © Telegram / Сладков+

Юрий Даниленко, сдавшийся в плен ВС РФ. Обложка © Telegram / Сладков+

Солдат ВСУ, который вырос в одном дворе с Владимиром Зеленским, на себе вынес раненого российского бойца и сдался в плен. Видео с его историей опубликовал военный корреспондент Александр Сладков. Ещё неделю назад Юрий Даниленко из Кривого Рога попытался перейти на нашу сторону, но "товарищи" отреагировали на эту стрельбой в след. Спрятавшись, истекая кровью, он нашёл в погребе нашего соотечественника.

Сосед Зеленского попал в плен ВС РФ. Видео © Telegram / Сладков+

"Я говорю: "Куда двигаться?". Он говорит: "На наше место высадки". Помог ему перевязать раны, на себя его положил. А когда проходили, он запутался ещё в растяжке, которые скидывают. Я ему ещё растяжку эту начал снимать с ноги", — рассказал пленный.

Почти два километра они продвигались до места эвакуации. Там Юрий и сдался в плен добровольческой бригаде имени Александра Невского.

Российские врачи спасли жизнь тяжело раненому украинскому пленному
Российские врачи спасли жизнь тяжело раненому украинскому пленному

Напомним, что еженедельно в российский плен сдаются десятки украинских солдат. Чаще всего они не имеют никакой подготовки или впервые держат в руках оружие. Командование посылает их на бессмысленные задачи без конкретных указаний.

Николай Рюмин
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