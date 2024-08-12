Сосед Зеленского два километра нёс раненого бойца РФ и сдался в плен

Солдат ВСУ, который вырос в одном дворе с Владимиром Зеленским, на себе вынес раненого российского бойца и сдался в плен. Видео с его историей опубликовал военный корреспондент Александр Сладков. Ещё неделю назад Юрий Даниленко из Кривого Рога попытался перейти на нашу сторону, но "товарищи" отреагировали на эту стрельбой в след. Спрятавшись, истекая кровью, он нашёл в погребе нашего соотечественника.

Сосед Зеленского попал в плен ВС РФ. Видео © Telegram / Сладков+

"Я говорю: "Куда двигаться?". Он говорит: "На наше место высадки". Помог ему перевязать раны, на себя его положил. А когда проходили, он запутался ещё в растяжке, которые скидывают. Я ему ещё растяжку эту начал снимать с ноги", — рассказал пленный.

Почти два километра они продвигались до места эвакуации. Там Юрий и сдался в плен добровольческой бригаде имени Александра Невского.