Российские врачи спасли жизнь тяжело раненому украинскому пленному

Российские медики совершили настоящий подвиг, проведя сложную операцию солдату ВСУ, который попал в плен в тяжелейшем состоянии. Военнослужащий, который прибыл с серьёзным ранением живота, внутренним кровотечением и повреждениями кишечника, был в критическом состоянии, но его удалось спасти. Об этом пишет РИА "Новости".

Мобилизованный боец ВСУ Андрей Куришко получил огнестрельное ранение при штурме в Клещеевке. К медикам он попал в тяжелейшем состоянии.

"Он уже до этого проходил оперативное лечение в прифронтовом стационаре. У нас операция была сложная, связанная с тем, что пациент был в состоянии геморрагического шока... Мы выполнили окончательную операцию на кишечнике, что позволило нам стабилизировать его состояние и вывести его из состояния шока", — делится доктор Александр Бабич из Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. Дженелидзе.

Солдат выразил благодарность врачам за спасение жизни.