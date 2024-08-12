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12 августа, 03:52

Российские врачи спасли жизнь тяжело раненому украинскому пленному

Российские врачи провели сложную операцию пленному солдату ВСУ и спасли его жизнь

Российские медики совершили настоящий подвиг, проведя сложную операцию солдату ВСУ, который попал в плен в тяжелейшем состоянии. Военнослужащий, который прибыл с серьёзным ранением живота, внутренним кровотечением и повреждениями кишечника, был в критическом состоянии, но его удалось спасти. Об этом пишет РИА "Новости".

Мобилизованный боец ВСУ Андрей Куришко получил огнестрельное ранение при штурме в Клещеевке. К медикам он попал в тяжелейшем состоянии.

"Он уже до этого проходил оперативное лечение в прифронтовом стационаре. У нас операция была сложная, связанная с тем, что пациент был в состоянии геморрагического шока... Мы выполнили окончательную операцию на кишечнике, что позволило нам стабилизировать его состояние и вывести его из состояния шока", — делится доктор Александр Бабич из Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. Дженелидзе.

Солдат выразил благодарность врачам за спасение жизни.

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Ранее на Life.ru было опубликовано видео, демонстрирующее самоотверженную работу российских военных медиков в зоне спецоперации, которые спасли жизни солдат после удара FPV-дрона ВСУ. На записи запечатлён момент попадания дрона в медицинскую "буханку", в результате чего один санитар получил серьёзные травмы, а раненый солдат подвергся ещё большей опасности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ANURAKE SINGTO-ON

Кирилл Сосновских
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