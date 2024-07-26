Life.ru публикует видео самоотверженной работы военных медиков в зоне СВО после удара БПЛА-камикадзе

Народный фронт показал кадры самоотверженной работы российских военных медиков, спасающих жизни солдат в зоне проведения спецоперации (СВО). Видео оказалось в распоряжении на Life.ru. На записи — удар FPV-дрона ВСУ в "буханку" с раненым. Ведущий съёмку медик сохранил самообладание и оказал помощь товарищам. К счастью, все остались живы.

Попадание FPV-дрона ВСУ в медицинскую "буханку" в зоне СВО. Видео © Пресс-служба Народного фронта

"Буханка" была без системы РЭБ, и, как это обычно бывает, внезапно откуда ни возьмись прилетел FPV-дрон в правый передний угол. У санитара, который сидел впереди, пострадали ноги: левую частично оторвало, а на правой произошёл перелом костей голени. Я вытащил его сразу из горящей машины, наложили ему турникеты. В "буханке" был раненый солдат, которого эвакуировали с лёгким ранением, но в результате прилёта он получил тяжёлые травмы и раны", — рассказал военный медик с позывным Беркут.

К слову, Народный фронт год назад организовал специальный сбор для военных медиков, работающих в зоне СВО. Как сообщили Life.ru в пресс-службе организации, помощь уже доставили 104 медподразделениям, врачи получили автомобили для эвакуации раненых, оборудование, рюкзаки, кровоостанавливающие и перевязочные материалы.

"Мы понимаем, что сегодня идёт СВО, и единство народа, армии и руководства страны должно быть на очень высоком уровне. Мы исполняем волю людей и предлагаем вам поддержать Народный фронт в сборе средств для закупки всего необходимого, что запросили военные медики", — отметил сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, президент Союза "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.

В специальный эвакуационный комплект, который Народный фронт передаёт военным врачам в зону СВО, входят система радиоэлектронной борьбы для защиты от атак вражеских беспилотников, устройство для обнаружения БПЛА, противоосколочные одеяла, приборы ночного видения, маскировочные сети и другое оборудование.

Кроме того, на средства сбора были закуплены аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и другое медицинское оборудование, которое Народный фронт совместно с партнёрами из "Красного круга" доставили военным 27-й дивизии. Один аппарат ИВЛ сразу же ввели в работу в полевом многопрофильном госпитале на Авдеевском направлении, второй передали медикам, работающим на скорой помощи. Как подчеркнул представитель "Красного круга" Карапет Тополян, мобильные аппараты ИВЛ могут работать как от аккумулятора при транспортировке раненых, так и в стационаре.









Специальный сбор для военных медиков продолжается, помочь врачам на передовой и ознакомиться с подробной информацией о проекте можно на сайте "Всё для Победы!".