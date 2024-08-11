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11 августа, 18:45

"Контузия, мне пока сложно": Поддубный из реанимации раскрыл новые подробности об атаке ВСУ

Военкор Поддубный дал первое интервью после ранения в Курской области

На телеканале "Россия 1" показали полное интервью военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного из НИИ Склифосовского. Туда его экстренно доставили после тяжёлого ранения полученного при атаке украинского дрона в Курской области.

Первое интервью Поддубного из НИИ Склифосовского. Видео © Telegram / Ольга Скабеева

"Я ничего не помню пока. Контузия, мне сложно пока что-то сказать достоверное. Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине выстрелили, помню, что отчаянно хотел жить. Помню, что волновался за своих ребят. Больше пока без подробностей, — сказал Поддубный в разговоре с журналистом ВГТРК Евгением Поповым.

На вопрос о состоянии здоровья военкор ответил, что "всё ещё не очень хорошо" себя чувствует и находится в реанимации.

Напомним, что автомобиль Поддубного был атакован украинским FPV-дроном 7 августа. В Сеть попало видео с камеры видеорегистратора автомобиля, водитель которого пришёл раненому журналисту на помощь. Как рассказал шофёр, военкор в тот день избежал смерти дважды — спустя несколько минут после того как его увезли с места происшествия, ВСУ вновь ударили беспилотником по горящей машине журналиста. Сейчас репортёр проходит лечение в Москве, врачи оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное.

Поддубный после ранения отказался от обезболивающего и просил позвонить жене
Поддубный после ранения отказался от обезболивающего и просил позвонить жене
Обложка ©

Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Наталья Демьянова
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