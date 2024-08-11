"Контузия, мне пока сложно": Поддубный из реанимации раскрыл новые подробности об атаке ВСУ

На телеканале "Россия 1" показали полное интервью военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного из НИИ Склифосовского. Туда его экстренно доставили после тяжёлого ранения полученного при атаке украинского дрона в Курской области.

"Я ничего не помню пока. Контузия, мне сложно пока что-то сказать достоверное. Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине выстрелили, помню, что отчаянно хотел жить. Помню, что волновался за своих ребят. Больше пока без подробностей, — сказал Поддубный в разговоре с журналистом ВГТРК Евгением Поповым.