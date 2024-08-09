"Шеф, подбросишь?": Появилось видео с военкором Поддубным сразу после ранения
Опубликовано видео первых минут после ранения военкора Поддубного
Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала видео, которое снял авторегистратор в первые минуты после ранения военкора Евгения Поддубного в Курской области. На видео журналист сам идёт к остановившейся машине и спрашивает: "Шеф, до больницы подбросишь?"
Первые минуты после ранения военкора Евгения Поддубного в Курской области. Видео © Telegram/Скабеева
"Человек-скала! Сам идёт. И даже ловит машину. Просто невероятно!" — написала Скабеева.
Напомним, ВСУ атаковали машину военкора в Курской области 7 августа. Изначально сообщалось о гибели Поддубного, но эти слухи быстро опровергли. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Он получил тяжёлые ожоги, черепно-мозговую травму и ранение лицевого скелета. Ожидается, что его смогут поставить на ноги не раньше, чем через два-три месяца. Сейчас журналист проходит лечение в Москве, как сообщили в Склифе, его состояние тяжёлое, но внушает оптимизм.
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