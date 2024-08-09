"Шеф, подбросишь?": Появилось видео с военкором Поддубным сразу после ранения

Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала видео, которое снял авторегистратор в первые минуты после ранения военкора Евгения Поддубного в Курской области. На видео журналист сам идёт к остановившейся машине и спрашивает: "Шеф, до больницы подбросишь?"