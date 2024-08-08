Названы сроки восстановления Поддубного после повреждения глазниц и "ранения лицевого скелета" Врач Комаров допустил, что Поддубный встанет на ноги через 2–3 месяца 8 августа, 19:27 Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Военный корреспондент Евгений Поддубный получил тяжёлые ожоги, черепно-мозговую травму и ранение лицевого скелета после удара украинского дрона в Курской области. Невролог, руководитель реабилитационного центра "Доверие" Александр Комаров в беседе с "Вечерней Москвой" сделал прогнозы о сроках восстановления журналиста, находящегося в НИИ имени Склифосовского в Москве.

"В тех случаях, когда 40 процентов кожи пострадали, может потребоваться пластическое вмешательство — и дальнейшее восстановление тканей займёт приличное время", — пояснил медик.

По его словам, перечисленные травмы у Поддубного говорят о том, что он находился практически в эпицентре взрыва. Что касается "ранения лицевого скелета", то здесь речь идёт о возможных повреждениях глазниц, верхней и нижней челюсти. Комаров уверен, что врачи смогут поставить Поддубного на ноги за 2–3 месяца.

Напомним, вечером 7 августа военкор Евгений Поддубный получил ранение от удара украинского дрона по его машине вблизи Суджи в Курской области. Съёмочная группа освещала события в районе, куда пытались прорваться ВСУ. Поддубного доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии. Сегодня его перевезли в клинику Склифосовского в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Запада реакции на террористические действия ВСУ, в том числе осуждения "охоты" украинских военных на российских журналистов.

Авторы Татьяна Миссуми