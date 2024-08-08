МИД РФ требует от международных организаций осудить покушение Киева на военкора Поддубного

Атака ВСУ, во время которой тяжело пострадал военкор Евгений Поддубный, стала ещё одним доказательством того, что киевский режим ведёт настоящую охоту на российских журналистов. Об этом заявила 8 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, репортажи с передовой являются документальным свидетельством зверств украинских вооружённых формирований против мирных граждан. Поэтому Киев и заинтересован в расправе над СМИ, причём эта ситуация устраивает и западных покровителей.

"В соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительным протоколом I журналисты приравнены к гражданскому населению и пользуются защитой от нападений. Несоблюдение этих норм представляет собой серьёзное нарушение режимом Зеленского международного гуманитарного права. Требуем от профильных международных организаций незамедлительной реакции и решительного осуждения террористической деятельности бандеровского режима", — указала в своём заявлении Мария Захарова.