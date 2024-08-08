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Регион
8 августа, 07:16

СКР завёл дело о покушении на убийство военкора Поддубного

Российские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста в связи с ранением военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК РФ). Следователи СК РФ принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста", — уточнили в СК.

Появилось первое сообщение от раненого военкора Поддубного из больницы в Курске
Появилось первое сообщение от раненого военкора Поддубного из больницы в Курске

Напомним, 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Пограничники и военные дали им отпор. Сейчас границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но продвижение ВСУ остановлено. Потери украинской армии за сутки уже превысили 310 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Среди пострадавших – военкор Поддубный. Сегодня утром появилось первое сообщение от журналиста.

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kremlin.ru

Андрей Бражников
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