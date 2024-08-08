СКР завёл дело о покушении на убийство военкора Поддубного

Российские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста в связи с ранением военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК РФ). Следователи СК РФ принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста", — уточнили в СК.