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8 августа, 09:21

Появилось первое видео с раненым военкором Поддубным — его доставили в Склиф

Депздрав: Раненого военкора Евгения Поддубного доставили в Склиф

Известного военного корреспондента Евгения Поддубного, который получил серьёзные ранения в результате удара ВСУ в Курской области, доставили в Склиф в Москве. Об этом сообщил столичный Департамент здравоохранения, публикуя кадры с места.

Раненого военкора Евгения Поддубного доставили в Склиф. Видео © Telegram/Московская медицина

Накануне военкор Евгений Поддубный получил ранение от удара украинского дрона в Курской области. Его доставили в реанимацию. Врачи смогли стабилизировать состояние пострадавшего, теперь его отправят в Москву для дальнейшего лечения. Однако сразу после трагедии разошлась новость о якобы гибели военкора, одним из первых её опубликовал депутат ГД РФ Михаил Делягин. Парламентарий сослался на свои "источники с мест", которым он "абсолютно доверяет".

Обложка ©

Telegram/Московская медицина

Николь Вербер
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