Появилось первое видео с раненым военкором Поддубным — его доставили в Склиф
Депздрав: Раненого военкора Евгения Поддубного доставили в Склиф
Известного военного корреспондента Евгения Поддубного, который получил серьёзные ранения в результате удара ВСУ в Курской области, доставили в Склиф в Москве. Об этом сообщил столичный Департамент здравоохранения, публикуя кадры с места.
Раненого военкора Евгения Поддубного доставили в Склиф. Видео © Telegram/Московская медицина
Накануне военкор Евгений Поддубный получил ранение от удара украинского дрона в Курской области. Его доставили в реанимацию. Врачи смогли стабилизировать состояние пострадавшего, теперь его отправят в Москву для дальнейшего лечения. Однако сразу после трагедии разошлась новость о якобы гибели военкора, одним из первых её опубликовал депутат ГД РФ Михаил Делягин. Парламентарий сослался на свои "источники с мест", которым он "абсолютно доверяет".
Telegram/Московская медицина