Военный эксперт назвал двух "адресатов" пиар-акции ВСУ в Курской области
Военный эксперт Матвийчук: Атака ВСУ на Курскую область — это пиар-акция
Атака ВСУ на Курскую область — это пиар-акция, которая должна была создать информационный шум. Об этом в беседе с Life.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, этот манёвр был нацелен как на внутреннюю аудиторию — украинцев, так и на внешнюю — "западных партнёров".
"Она была предназначена для внутреннего потребления и внешнего потребления. Для внутреннего потребления — показать населению, что Украина дескать могучая держава, которая может атаковать и атаковала Россию в пределах её территории. Для внешнего обывателя это была посылка следующего характера: у нас есть силы, у нас есть люди, у нас очень плохо с техникой и вооружением, давайте деньги, давайте вооружения", — отметил собеседник Life.ru.
Однако на деле далее 1,5 — 2 км, ВСУ продвинуться не смогли, так как подошедшие резервы МО РФ, ФСБ и Росгвардии нанесли им поражение, уничтожили первых атакующих и бронетехнику. Остальные резервы противника рассеяны, добавил Матвийчук. По его мнению, в течение сегодняшнего дня будет зачищена вся территория, которая была так или иначе захвачена противником.
"Они будут пленены или уничтожены. Наши войска выйдут на границу, и в последующем, я полагаю, наши усилия будут направлены на расширение зоны безопасности, и мы, скорее всего, перенесём боевые действия на территорию Украины, тем самым создав санитарный кордон для дальнейшего продвижения на этом направлении", — добавил военэксперт.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба на 7 августа, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, а к 8 августа противник потерял 660 бойцов и 82 единицы бронетехники. Власти Курской области сообщили, что ВСУ не смогли продвинуться вглубь территории ни на один метр, а наоборот, отступают. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения. Накануне также в регионе серьёзные ранения получил военкор Евгений Поддубный. Его уже перевезли в Москву.
Telegram/Zelenskiy / Official