Военный эксперт назвал двух "адресатов" пиар-акции ВСУ в Курской области

Атака ВСУ на Курскую область — это пиар-акция, которая должна была создать информационный шум. Об этом в беседе с Life.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, этот манёвр был нацелен как на внутреннюю аудиторию — украинцев, так и на внешнюю — "западных партнёров".

"Она была предназначена для внутреннего потребления и внешнего потребления. Для внутреннего потребления — показать населению, что Украина дескать могучая держава, которая может атаковать и атаковала Россию в пределах её территории. Для внешнего обывателя это была посылка следующего характера: у нас есть силы, у нас есть люди, у нас очень плохо с техникой и вооружением, давайте деньги, давайте вооружения", — отметил собеседник Life.ru.

Однако на деле далее 1,5 — 2 км, ВСУ продвинуться не смогли, так как подошедшие резервы МО РФ, ФСБ и Росгвардии нанесли им поражение, уничтожили первых атакующих и бронетехнику. Остальные резервы противника рассеяны, добавил Матвийчук. По его мнению, в течение сегодняшнего дня будет зачищена вся территория, которая была так или иначе захвачена противником.