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8 августа, 09:41

Горящую бронетехнику ВСУ в Курской области сняли с высоты птичьего полёта

МО РФ показало видео уничтожения БТР "Казак" ВСУ в приграничье Курской области

ВС РФ уничтожили боевую машину "Казак" ВСУ. Обложка © Telegram / Минобороны России

ВС РФ уничтожили боевую машину "Казак" ВСУ. Обложка © Telegram / Минобороны России

Министерство обороны России показало видео уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Камера с высоты птичьего полёта сняла полыхающий украинский БТР.

Момент уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

На кадрах заметно, как барражирующие боеприпасы "Ланцет" эффективно справляются с целью. Они точно уничтожают боевую бронированную машину "Казак" ВСУ в районе сосредоточения боевой техники противника. По данным Минобороны РФ, точный удар нанёс военнослужащий — оператор барражирующего боеприпаса.

Минобороны показало видео удара огненными "Вихрями" по ВСУ в приграничье Курской области
Минобороны показало видео удара огненными "Вихрями" по ВСУ в приграничье Курской области

Напомним, что 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область, им дали отпор. К сожалению, есть погибли мирные жители. Сегодня стало известно, что не смог поразить ВС РФ и был вынужден отступить. За время вылазки в Курскую область ВСУ потеряли порядка 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, включая восемь танков и 12 БТР.

Наталья Афонина
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