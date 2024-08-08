Горящую бронетехнику ВСУ в Курской области сняли с высоты птичьего полёта

Министерство обороны России показало видео уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Камера с высоты птичьего полёта сняла полыхающий украинский БТР.

На кадрах заметно, как барражирующие боеприпасы "Ланцет" эффективно справляются с целью. Они точно уничтожают боевую бронированную машину "Казак" ВСУ в районе сосредоточения боевой техники противника. По данным Минобороны РФ, точный удар нанёс военнослужащий — оператор барражирующего боеприпаса.