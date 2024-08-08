Горящую бронетехнику ВСУ в Курской области сняли с высоты птичьего полёта
МО РФ показало видео уничтожения БТР "Казак" ВСУ в приграничье Курской области
ВС РФ уничтожили боевую машину "Казак" ВСУ. Обложка © Telegram / Минобороны России
Министерство обороны России показало видео уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Камера с высоты птичьего полёта сняла полыхающий украинский БТР.
Момент уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
На кадрах заметно, как барражирующие боеприпасы "Ланцет" эффективно справляются с целью. Они точно уничтожают боевую бронированную машину "Казак" ВСУ в районе сосредоточения боевой техники противника. По данным Минобороны РФ, точный удар нанёс военнослужащий — оператор барражирующего боеприпаса.
Напомним, что 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область, им дали отпор. К сожалению, есть погибли мирные жители. Сегодня стало известно, что не смог поразить ВС РФ и был вынужден отступить. За время вылазки в Курскую область ВСУ потеряли порядка 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, включая восемь танков и 12 БТР.