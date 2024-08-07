Минобороны показало видео удара огненными "Вихрями" по ВСУ в приграничье Курской области
Экипажи Ка-52 ударили по живой силе и технике ВСУ в приграничье Курской области
Экипажи российских вертолётов Ка-52 нанесли удары по личному составу и военной технике подразделений ВСУ на границе с Курской областью. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.
Экипажи Ка-52 ударили по живой силе и технике ВСУ в приграничье Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
"Экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52 выполнили удары авиационными средствами поражения по личному составу и военной технике подразделений ВСУ на границе с Курской областью", — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в Минобороны, боевая задача была выполнена с применением ракет С-8 и "Вихрь". После ударов экипажи Ка-52 совершили противоракетные манёвры и успешно вернулись на аэродром вылета. Все обозначенные цели противника поражены, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
Ранее Минобороны показало видео удара "Искандера" по колонне военной техники ВСУ в приграничных районах Курской области. Судя по кадрам, было уничтожено не менее десятка вражеских боевых машин.
Как сообщал Life.ru, утром 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Пограничники и военные дали им отпор. Сейчас границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но продвижение ВСУ остановлено. Потери украинской армии за сутки уже превысили 310 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы РФ массово заявляют о готовности принять жителей Курской области. Поддержку гражданам выражают, как простые россияне, так и публичные лица.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России