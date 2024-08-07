Минобороны показало видео удара огненными "Вихрями" по ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи российских вертолётов Ка-52 нанесли удары по личному составу и военной технике подразделений ВСУ на границе с Курской областью. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

Экипажи Ка-52 ударили по живой силе и технике ВСУ в приграничье Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52 выполнили удары авиационными средствами поражения по личному составу и военной технике подразделений ВСУ на границе с Курской областью", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны, боевая задача была выполнена с применением ракет С-8 и "Вихрь". После ударов экипажи Ка-52 совершили противоракетные манёвры и успешно вернулись на аэродром вылета. Все обозначенные цели противника поражены, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.