Весь в крови, кожа лоскутами: Спаситель заставил раненого Поддубного петь, чтобы не отключиться
Спасший Поддубного москвич рассказал, как вывез его с места атаки дрона ВСУ
Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition
Москвич Николай Рыльский, который приехал в Суджу, чтобы эвакуировать родителей, оказался тем, кто помог спасти военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. В беседе с RT он поведал, как помог журналисту выбраться с места атаки дрона ВСУ.
Мужчина рассказал, что пытался заехать в Суджу, но его авто попытался атаковать беспилотник. На дороге он увидел несколько сгоревших машин, среди них было авто военкора.
"Увидел сгоревшую машину Евгения. С ним рядом был человек, который оказывал помощь. Евгений стоял на ногах, повторял, что ничего не помнит. Этот человек отказался ехать, а Евгения я посадил в свою машину. Уже в беседе он сказал, что военкор", — поделился деталями Николай Рыльский.
Москвич рассказал, что Поддубный был весь в крови: обгоревшая спина, кожа слезала лоскутами. Чтобы журналист не потерял сознание, мужчина всё время с ним разговаривал, задавал вопросы, заставлял петь.
Николай хотел отвезти военкора в больницу в селе Большом Солдатском, но через 112 дозвониться до медиков там не удалось, поэтому на Льговском кольце он передал Поддубного волонтёрам.
Напомним, украинские боевики атаковали машину военкора в Курской области 7 августа. Изначально сообщалось о гибели Поддубного, но эти слухи быстро опровергли. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Он получил тяжёлые ожоги, черепно-мозговую травму и ранение лицевого скелета. Ожидается, что его смогут поставить на ноги не раньше, чем через два-три месяца. Сейчас журналист проходит лечение в Москве.