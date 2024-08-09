Весь в крови, кожа лоскутами: Спаситель заставил раненого Поддубного петь, чтобы не отключиться

Москвич Николай Рыльский, который приехал в Суджу, чтобы эвакуировать родителей, оказался тем, кто помог спасти военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. В беседе с RT он поведал, как помог журналисту выбраться с места атаки дрона ВСУ.

Мужчина рассказал, что пытался заехать в Суджу, но его авто попытался атаковать беспилотник. На дороге он увидел несколько сгоревших машин, среди них было авто военкора.

"Увидел сгоревшую машину Евгения. С ним рядом был человек, который оказывал помощь. Евгений стоял на ногах, повторял, что ничего не помнит. Этот человек отказался ехать, а Евгения я посадил в свою машину. Уже в беседе он сказал, что военкор", — поделился деталями Николай Рыльский.

Москвич рассказал, что Поддубный был весь в крови: обгоревшая спина, кожа слезала лоскутами. Чтобы журналист не потерял сознание, мужчина всё время с ним разговаривал, задавал вопросы, заставлял петь.