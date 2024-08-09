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8 августа, 21:10

"Вёл себя по-мужски": Раскрыта единственная просьба военкора Поддубного сразу после ранения

Доброволец Евтеев: Поддубный находился в сознании по дороге в больницу

Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный не потерял сознание после тяжёлого ранения в Курской области. По словам добровольца Андрея Евтеева, который доставлял пострадавшего в больницу, обожжённый журналист даже беседовал с сопровождающими.

"Вёл себя конкретно по-мужски. Никаких криков. Всё, что попросил, — связаться с его женой и сказать ей, что всё хорошо", — цитирует Евтеева Telegram-канал "Вести".

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Украинские боевики атаковали машину военкора в Курской области 7 августа. Изначально сообщалось о гибели Поддубного, но эти слухи быстро опровергли. Сразу после покушения журналиста в тяжёлом состоянии и с ожогами доставили в больницу. Ожидается, что его восстановление займёт не более трёх месяцев.

Илья Пушкарев
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