"Вёл себя по-мужски": Раскрыта единственная просьба военкора Поддубного сразу после ранения

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный не потерял сознание после тяжёлого ранения в Курской области. По словам добровольца Андрея Евтеева, который доставлял пострадавшего в больницу, обожжённый журналист даже беседовал с сопровождающими.

"Вёл себя конкретно по-мужски. Никаких криков. Всё, что попросил, — связаться с его женой и сказать ей, что всё хорошо", — цитирует Евтеева Telegram-канал "Вести".