Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 08:05

Украинские СМИ показали кадр с дрона ВСУ за секунды до подрыва авто Поддубного

Кадр с дрона ВСУ в момент удара по автомобилю военкора Евгения Поддубного. Фото © t.me / uniannet

Кадр с дрона ВСУ в момент удара по автомобилю военкора Евгения Поддубного. Фото © t.me / uniannet

Украинские СМИ и телеграм-каналы опубликовали кадр, сделанный за несколько секунд до удара по автомобилю военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Судя по ракурсу, он сделан дрона ВСУ.

Военкор выжил после подрыва автомобиля съёмочной группы. У него диагностировали тяжёлый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. В тяжёлом состоянии его везут из Курска в Москву.

Появилось первое сообщение от раненого военкора Поддубного из больницы в Курске
Появилось первое сообщение от раненого военкора Поддубного из больницы в Курске

Как уже писал Life.ru, в ООН обеспокоены атакой на корреспондента ВГТРК Поддубного. Там пожелали журналисту скорейшего выздоровления. А СКР возбудил по факту подрыва машины со съёмочной группой уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Журналисты
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров