Украинские СМИ показали кадр с дрона ВСУ за секунды до подрыва авто Поддубного
Кадр с дрона ВСУ в момент удара по автомобилю военкора Евгения Поддубного. Фото © t.me / uniannet
Украинские СМИ и телеграм-каналы опубликовали кадр, сделанный за несколько секунд до удара по автомобилю военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Судя по ракурсу, он сделан дрона ВСУ.
Военкор выжил после подрыва автомобиля съёмочной группы. У него диагностировали тяжёлый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. В тяжёлом состоянии его везут из Курска в Москву.
Как уже писал Life.ru, в ООН обеспокоены атакой на корреспондента ВГТРК Поддубного. Там пожелали журналисту скорейшего выздоровления. А СКР возбудил по факту подрыва машины со съёмочной группой уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.