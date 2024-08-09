"Внушает оптимизм": В Склифе раскрыли состояние раненого под Курском Поддубного
Директор Склифа: Поддубный находится в тяжёлом, но стабильном состоянии
Военный корреспондент Евгений Поддубный находится в тяжёлом, но стабильном состоянии, лечение продолжается. Об этом сообщил директор НИИ СП им. Склифосовского Сергей Петриков.
Директор Склифа рассказал о состоянии Поддубного. Видео © Telegram / Zvezdanews
"В настоящий момент состояние тяжёлое, но стабильное, что внушает оптимизм. Продолжаем всё необходимое лечение", — сказал Петриков журналистам, в том числе нашим коллегам с телеканала "Звезда".
Напомним, ВСУ ударили по авто военкора в Курской области 7 августа. Сначала сообщалось, что журналист погиб, однако слухи быстро опровергли. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него тяжёлые ожоги, черепно-мозговую травму и ранение лицевого скелета. Ожидается, что встать на ноги репортёр сможет только через два-три месяца.