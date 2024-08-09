"Внушает оптимизм": В Склифе раскрыли состояние раненого под Курском Поддубного

Военный корреспондент Евгений Поддубный находится в тяжёлом, но стабильном состоянии, лечение продолжается. Об этом сообщил директор НИИ СП им. Склифосовского Сергей Петриков.

"В настоящий момент состояние тяжёлое, но стабильное, что внушает оптимизм. Продолжаем всё необходимое лечение", — сказал Петриков журналистам, в том числе нашим коллегам с телеканала "Звезда".