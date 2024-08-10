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10 августа, 09:31

Состояние Поддубного всё ещё тяжёлое

Состояние военкора Поддубного после атаки ВСУ остаётся тяжёлым, но стабильным

Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Состояние военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного после атаки ВСУ под Курском остаётся тяжёлым, но стабильным. Об этом сообщили в телеграм-канале репортёра.

"Новой информации о состоянии нашего шефа пока нет. Состояние тяжёлое, но стабильное", — указано в сообщении.

В канале Поддубного добавили, что военкор получает необходимое лечение и скоро обязательно поправится.

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Напомним, машина Евгения Поддубного попала под удар дрона ВСУ 7 августа. Об этом стало известно, когда появились сообщения о его смерти, однако вскоре эти слухи опровергли — оказалось, что военкора госпитализировали в тяжёлом состоянии с серьёзными ожогами, ЧМТ и травмами лицевых костей и ранами лица. Предположительно, на поправку у него уйдёт не менее двух-трёх месяцев. В настоящее время Поддубный находится в московской клинике Склифосовского. В МИД РФ отметили, что стойкость военкора демонстрирует непоколебимость всей РФ перед лицом врага.

Дарья Нарыкова
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