Состояние Поддубного всё ещё тяжёлое

Состояние военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного после атаки ВСУ под Курском остаётся тяжёлым, но стабильным. Об этом сообщили в телеграм-канале репортёра.

"Новой информации о состоянии нашего шефа пока нет. Состояние тяжёлое, но стабильное", — указано в сообщении.