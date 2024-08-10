Состояние Поддубного всё ещё тяжёлое
Состояние военкора Поддубного после атаки ВСУ остаётся тяжёлым, но стабильным
Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition
Состояние военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного после атаки ВСУ под Курском остаётся тяжёлым, но стабильным. Об этом сообщили в телеграм-канале репортёра.
"Новой информации о состоянии нашего шефа пока нет. Состояние тяжёлое, но стабильное", — указано в сообщении.
В канале Поддубного добавили, что военкор получает необходимое лечение и скоро обязательно поправится.
Напомним, машина Евгения Поддубного попала под удар дрона ВСУ 7 августа. Об этом стало известно, когда появились сообщения о его смерти, однако вскоре эти слухи опровергли — оказалось, что военкора госпитализировали в тяжёлом состоянии с серьёзными ожогами, ЧМТ и травмами лицевых костей и ранами лица. Предположительно, на поправку у него уйдёт не менее двух-трёх месяцев. В настоящее время Поддубный находится в московской клинике Склифосовского. В МИД РФ отметили, что стойкость военкора демонстрирует непоколебимость всей РФ перед лицом врага.