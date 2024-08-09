"Встанем все и пойдём": Захарова сравнила стойкость Поддубного с непоколебимостью всей России
Захарова заявила, что видео с Поддубным показывает врагам силу всей России
Видео с раненым военкором Евгением Поддубным показывает недоброжелателям России стойкость всей страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кадры первых минут после попадания снаряда в журналиста.
"Чтобы знали все: враги, недруги, "не друг, не враг, а так" — встанем все и пойдём! Как Женя Поддубный позавчера, как мужики на передовой каждый день, как весь Курск сегодня, как страна наша исторически", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Как сообщал Life.ru, машину военкора в Курской области украинская армия атаковала 7 августа. Сначала сообщалось, что репортёр погиб, однако новость опровергли. Его госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии. Он получил многочисленные ожоги, черепно-мозговую травму и ранение лицевого скелета. При этом после ранения журналист смог дойти до ближайшей дороги, чтобы поймать попутку. На данный момент Поддубный проходит лечение в Москве, как сообщили в Склифе, его состояние тяжёлое, но внушает оптимизм.
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