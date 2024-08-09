Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 15:12

"Встанем все и пойдём": Захарова сравнила стойкость Поддубного с непоколебимостью всей России

Захарова заявила, что видео с Поддубным показывает врагам силу всей России

Видео с раненым военкором Евгением Поддубным показывает недоброжелателям России стойкость всей страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кадры первых минут после попадания снаряда в журналиста.

"Чтобы знали все: враги, недруги, "не друг, не враг, а так" — встанем все и пойдём! Как Женя Поддубный позавчера, как мужики на передовой каждый день, как весь Курск сегодня, как страна наша исторически", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

"Вёл себя по-мужски": Раскрыта единственная просьба военкора Поддубного сразу после ранения
"Вёл себя по-мужски": Раскрыта единственная просьба военкора Поддубного сразу после ранения

Как сообщал Life.ru, машину военкора в Курской области украинская армия атаковала 7 августа. Сначала сообщалось, что репортёр погиб, однако новость опровергли. Его госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии. Он получил многочисленные ожоги, черепно-мозговую травму и ранение лицевого скелета. При этом после ранения журналист смог дойти до ближайшей дороги, чтобы поймать попутку. На данный момент Поддубный проходит лечение в Москве, как сообщили в Склифе, его состояние тяжёлое, но внушает оптимизм.

Обложка ©

Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Александра Мышляева
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Журналисты
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров