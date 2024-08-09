"Встанем все и пойдём": Захарова сравнила стойкость Поддубного с непоколебимостью всей России

"Чтобы знали все: враги, недруги, "не друг, не враг, а так" — встанем все и пойдём! Как Женя Поддубный позавчера, как мужики на передовой каждый день, как весь Курск сегодня, как страна наша исторически", — написала Захарова в своём телеграм-канале.