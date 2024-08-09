"Он молодец, держался": Спаситель Поддубного рассказал, как ВСУ едва его не добили
Mash: Поддубного увезли с места ЧП за минуты до новой атаки FPV-дрона
Военкор Евгений Поддубный. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минообороны РФ / Вадим Савицкий
Российского военкора Евгения Поддубного увезли от места, где его машина была атакована, за считанные минуты до нового удара украинских FPV-дронов. Об этом сообщает Mash.
Спасший Поддубного водитель рассказал о повторном ударе по машине военкора. Видео © Telegram / Mash, Департамент здравоохранения Москвы
Водитель по имени Сергей, спасший корреспондента, рассказал телеграм-каналу, как ехал по дороге и увидел горящий автомобиль, а следом за ним и залитого кровью Поддубного. Мужчина за пару часов до этого увёз в безопасное место родных, живших в соседнем селе и хорошо знал эту дорогу. Военкор был контужен и не имел при себе аптечки, а от укола обезболивающих отказался. Сергею оставалось только перебинтовать пострадавшего.
Вскоре подъехала ещё одна машина, за рулём который был знакомый Сергея. Тот усадил чудом выжившего журналиста туда и отправил их к врачам, а сам захотел проверить, не остался ли в подбитом автомобиле ещё кто-то живой. В этот момент авто взорвалось от удара нового FPV-дрона и Сергей принял благоразумное решение покинуть место. Участок трассы, на котором всё это произошло, находится поблизости от Суджанского кольца, проезд по нему заминировали украинские военные.
Напомним, что машина Евгения Поддубного попала под удар дрона ВСУ 7 августа. Об этом стало известно, когда появились сообщения о его смерти, однако вскоре эти слухи опровергли — оказалось, что военкора госпитализировали в тяжёлом состоянии с серьёзными ожогами, ЧМТ и травмами лицевых костей и ранами лица. Предположительно, на поправку у него уйдёт не менее двух-трёх месяцев. Сейчас Поддубный находится в московской клинике Склифосовского, его состояние по-прежнему тяжёлое, но врачи дают оптимистичные прогнозы.