"Он молодец, держался": Спаситель Поддубного рассказал, как ВСУ едва его не добили

Российского военкора Евгения Поддубного увезли от места, где его машина была атакована, за считанные минуты до нового удара украинских FPV-дронов. Об этом сообщает Mash.

Спасший Поддубного водитель рассказал о повторном ударе по машине военкора. Видео © Telegram / Mash, Департамент здравоохранения Москвы

Водитель по имени Сергей, спасший корреспондента, рассказал телеграм-каналу, как ехал по дороге и увидел горящий автомобиль, а следом за ним и залитого кровью Поддубного. Мужчина за пару часов до этого увёз в безопасное место родных, живших в соседнем селе и хорошо знал эту дорогу. Военкор был контужен и не имел при себе аптечки, а от укола обезболивающих отказался. Сергею оставалось только перебинтовать пострадавшего.