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9 августа, 18:30

"Он молодец, держался": Спаситель Поддубного рассказал, как ВСУ едва его не добили

Mash: Поддубного увезли с места ЧП за минуты до новой атаки FPV-дрона

Военкор Евгений Поддубный. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минообороны РФ / Вадим Савицкий

Военкор Евгений Поддубный. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минообороны РФ / Вадим Савицкий

Российского военкора Евгения Поддубного увезли от места, где его машина была атакована, за считанные минуты до нового удара украинских FPV-дронов. Об этом сообщает Mash.

Спасший Поддубного водитель рассказал о повторном ударе по машине военкора. Видео © Telegram / Mash, Департамент здравоохранения Москвы

Водитель по имени Сергей, спасший корреспондента, рассказал телеграм-каналу, как ехал по дороге и увидел горящий автомобиль, а следом за ним и залитого кровью Поддубного. Мужчина за пару часов до этого увёз в безопасное место родных, живших в соседнем селе и хорошо знал эту дорогу. Военкор был контужен и не имел при себе аптечки, а от укола обезболивающих отказался. Сергею оставалось только перебинтовать пострадавшего.

Вскоре подъехала ещё одна машина, за рулём который был знакомый Сергея. Тот усадил чудом выжившего журналиста туда и отправил их к врачам, а сам захотел проверить, не остался ли в подбитом автомобиле ещё кто-то живой. В этот момент авто взорвалось от удара нового FPV-дрона и Сергей принял благоразумное решение покинуть место. Участок трассы, на котором всё это произошло, находится поблизости от Суджанского кольца, проезд по нему заминировали украинские военные.

Весь в крови, кожа лоскутами: Спаситель заставил раненого Поддубного петь, чтобы не отключиться
Весь в крови, кожа лоскутами: Спаситель заставил раненого Поддубного петь, чтобы не отключиться

Напомним, что машина Евгения Поддубного попала под удар дрона ВСУ 7 августа. Об этом стало известно, когда появились сообщения о его смерти, однако вскоре эти слухи опровергли — оказалось, что военкора госпитализировали в тяжёлом состоянии с серьёзными ожогами, ЧМТ и травмами лицевых костей и ранами лица. Предположительно, на поправку у него уйдёт не менее двух-трёх месяцев. Сейчас Поддубный находится в московской клинике Склифосовского, его состояние по-прежнему тяжёлое, но врачи дают оптимистичные прогнозы.

Юрий Лысенко
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