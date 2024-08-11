Поддубный после ранения отказался от обезболивающего и просил позвонить жене
Евгений Поддубный. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий
Военкор Евгений Поддубный после неудачного покушения на него в Курской области отказался от обезболивающего и сразу попросил позвонить жене, чтобы сказать ей, что жив. Об этом стало известно из рассказов мужчин, которые помогли журналисту.
Первые минуты после ранения военкора Евгения Поддубного в Курской области. Видео © Telegram / Скабеева
Один из спасителей, россиянин по имени Сергей, рассказал, что в тот день направлялся в Суджу, чтобы вывезти родственников. На подъезде он увидел горящую машину, из которой вышел окровавленный человек, оказавшийся военкором. Сергей тут же поспешил ему на помощь, предложил вколоть обезболивающее, но Поддубный отказался и попросил отвезти в больницу. В этот момент к ним подъехала ещё одна машина, принадлежавшая Николаю Рыльскому. Он и доставил журналиста в медицинское учреждение.
"Я сначала думал, что это военный. Говорю: "Как это случилось, что произошло?" Он отвечает: "Ничего не помню, ничего не помню". Видимо, из-за боли не особо мог отвечать на вопросы", — рассказал в беседе с kp.ru Николай Рыльский.
Изначально Николай вывез раненого в ближайшую Большесолдатскую районную больницу, чтобы ему вкололи обезболивающее. Однако медиков там не оказалось. Тогда он принял решение доставить военкора в медпункт, развёрнутый по инициативе добровольцев.
На месте очень быстро досмотрели раненого и нашли документы. Как вспоминают спасители военкора, в пункт его доставили сильно обожжённым и окровавленным. Евгений плохо разговаривал, потому после оказания первой помощи его решили доставить в областную больницу. В тот момент появились первые сообщения о гибели журналиста. Придя в себя, Поддубный попросил связаться с супругой, которая сначала даже не поверила в случившееся.
Люди, принимавшие участие в спасении военкора Евгения Поддубного. Фото © kp.ru
В настоящее время Поддубный находится в московской клинике им. Склифосовского. В МИД РФ отметили, что стойкость военкора демонстрирует непоколебимость всей РФ перед лицом врага. Состояние журналиста стабилизировалось, и он уже дал первое интервью после серьёзного ранения.