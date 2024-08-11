Поддубный после ранения отказался от обезболивающего и просил позвонить жене

Военкор Евгений Поддубный после неудачного покушения на него в Курской области отказался от обезболивающего и сразу попросил позвонить жене, чтобы сказать ей, что жив. Об этом стало известно из рассказов мужчин, которые помогли журналисту.

Первые минуты после ранения военкора Евгения Поддубного в Курской области. Видео © Telegram / Скабеева

Один из спасителей, россиянин по имени Сергей, рассказал, что в тот день направлялся в Суджу, чтобы вывезти родственников. На подъезде он увидел горящую машину, из которой вышел окровавленный человек, оказавшийся военкором. Сергей тут же поспешил ему на помощь, предложил вколоть обезболивающее, но Поддубный отказался и попросил отвезти в больницу. В этот момент к ним подъехала ещё одна машина, принадлежавшая Николаю Рыльскому. Он и доставил журналиста в медицинское учреждение.

"Я сначала думал, что это военный. Говорю: "Как это случилось, что произошло?" Он отвечает: "Ничего не помню, ничего не помню". Видимо, из-за боли не особо мог отвечать на вопросы", — рассказал в беседе с kp.ru Николай Рыльский.

Изначально Николай вывез раненого в ближайшую Большесолдатскую районную больницу, чтобы ему вкололи обезболивающее. Однако медиков там не оказалось. Тогда он принял решение доставить военкора в медпункт, развёрнутый по инициативе добровольцев.

На месте очень быстро досмотрели раненого и нашли документы. Как вспоминают спасители военкора, в пункт его доставили сильно обожжённым и окровавленным. Евгений плохо разговаривал, потому после оказания первой помощи его решили доставить в областную больницу. В тот момент появились первые сообщения о гибели журналиста. Придя в себя, Поддубный попросил связаться с супругой, которая сначала даже не поверила в случившееся.