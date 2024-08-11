Мужчина, который помог Поддубному, нашёл своих родителей в Курской области
Россиянин Николай Рыльский, который пришёл на помощь раненому военкору Евгению Поддубному в Курской области, смог отыскать своих родителей, не выходивших на связь с 6 августа. Об этом рассказал его супруга Маргарита.
Николай Рыльский, спасший раненого военкора Евгения Поддубного из горевшего авто. Фото © RT
Рыльский вывез Поддубного с места атаки дрона ВСУ. По дороге мужчина задавал военкору вопросы и даже просил петь, чтобы тот оставался в сознании. В тот день Николай намеревался забрать родителей из Суджи, однако его машину развернули и не позволили проехать дальше из-за высокого уровня опасности. В итоге его родители и мать жены смогли выехать из Суджи.
"Николай ещё вывозил других людей, рискуя жизнью. Но не только он, там много обычных людей, таксистов помогают эвакуировать жителей. Они все герои", — рассказала Маргарита в беседе с RT.
Напомним, что автомобиль Поддубного был атакован украинским FPV-дроном 7 августа. Накануне в Сеть попало видео с камеры видеорегистратора автомобиля, водитель которого пришёл раненому Поддубному на помощь. Как рассказал шофёр, военкор в тот день избежал смерти дважды — спустя несколько минут после того как его увезли с места происшествия, ВСУ вновь ударили беспилотником по горящей машине журналиста. Сейчас репортёр проходит лечение в московской больнице, врачи оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное.
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