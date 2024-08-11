Мужчина, который помог Поддубному, нашёл своих родителей в Курской области

Россиянин Николай Рыльский, который пришёл на помощь раненому военкору Евгению Поддубному в Курской области, смог отыскать своих родителей, не выходивших на связь с 6 августа. Об этом рассказал его супруга Маргарита.

Николай Рыльский, спасший раненого военкора Евгения Поддубного из горевшего авто. Фото © RT

Рыльский вывез Поддубного с места атаки дрона ВСУ. По дороге мужчина задавал военкору вопросы и даже просил петь, чтобы тот оставался в сознании. В тот день Николай намеревался забрать родителей из Суджи, однако его машину развернули и не позволили проехать дальше из-за высокого уровня опасности. В итоге его родители и мать жены смогли выехать из Суджи.