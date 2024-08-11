"Отчаянно хотел жить": Поддубный дал первое интервью после тяжёлого ранения в Курской области

В своём первом интервью после ранения в Курской области военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный рассказал, что отчаянно хотел жить в момент удара по его машине. Фрагмент беседы с журналистом в телеграм-канале опубликовал его коллега, телеведущий Евгений Попов.