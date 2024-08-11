"Отчаянно хотел жить": Поддубный дал первое интервью после тяжёлого ранения в Курской области
Военкор Поддубный рассказал, что отчаянно хотел жить в момент удара по его машине
В своём первом интервью после ранения в Курской области военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный рассказал, что отчаянно хотел жить в момент удара по его машине. Фрагмент беседы с журналистом в телеграм-канале опубликовал его коллега, телеведущий Евгений Попов.
Военкор Поддубный дал первое интервью после тяжёлого ранения в Курской области. Видео © Telegram / Евгений Попов / popovrtr
"Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине выстрелили, помню, что отчаянно хотел жить", — сказал Поддубный.
Полное интервью с Поддубным выйдет сегодня вечером.
Напомним, что автомобиль Поддубного был атакован украинским FPV-дроном 7 августа. Накануне в Сеть попало видео с камеры видеорегистратора автомобиля, водитель которого пришёл раненому Поддубному на помощь. Как рассказал шофёр, военкор в тот день избежал смерти дважды — спустя несколько минут после того как его увезли с места происшествия, ВСУ вновь ударили беспилотником по горящей машине журналиста. Сейчас репортёр проходит лечение в московской больнице, врачи оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное.
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