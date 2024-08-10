Пленный военнослужащий ВСУ 117-й отдельной механизированной бригады Алексей Пашкин, попавший в руки ВС РФ, рассказал правду о службе на стороне Украины. По его словам, все действия командования ВСУ — это геноцид. Солдат отправляют на различные бесперспективные задачи без поддержки.

Пленный Алексей Пашкин рассказал правду о службе на стороне ВСУ. Видео © Минобороны России

"Мы приехали из-под Черкасс, расположились в посадке, пробыли двое суток. На третьи сутки ночью нас семь человек подняли и сказали, надо пойти и окопаться. Пять минут у нас была перестрелка, нам предложили сдаться, и в ту же секунду мы выбросили автоматы. Командование знало и понимало, сколько у вас человек и сколько нас. В моём понимании это геноцид", — рассказал Пашкин.

Пленный также объяснил, что Украина не обеспечила ему никаких курсов. То есть военнослужащий отправился на фронт без знаний правил "молодого бойца". По его словам, командиры им сказали: "Держитесь, всё будет классно, мы вас поддержим". В итоге никакой поддержки не было, и он даже понимает почему – у ВСУ нехватка бойцов.

"Давно пора закончить, Зеленскому сесть за стол переговоров и прийти к какому-то адекватному поступку, закончить этот беспредел", — добавил Пашкин.