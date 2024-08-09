Обмены пленными и убитыми между Россией и Украиной прекращены на неопределённый срок
Из-за атаки ВСУ на Колотиловку между РФ и Украиной прекращён обмен пленными
Обмены пленными и телами убитых прекратятся между Россией и Украиной. Насколько долго затянется "тишина" пока неизвестно. По данным Mash, причиной такого решения стала атака ВСУ на АПП "Колотиловка" в Белгородской области, где с 2022 года и проходили обмены.
Атака со стороны Украины произошла днём 8 августа. Киевские боевики выпустили по региону сразу несколько снарядов, предположительно, из Т-90М. Также атаковать "Колотиловку" решили дронами-камикадзе и снарядами с БПЛА. В результате пункт полностью сгорел. Данный объект был единственным местом в зоне СВО, где Армии России и Украины могли обменяться пленными и убитыми.
Ранее жителей этой самой Колотиловки попросили покинуть село из-за обстрелов, которые как раз начали ВСУ. Многие люди не ожидали подобного резкого выселения. Губернатор лично приехал к жителям и объяснил серьёзность ситуации. Он также честно пообещал, что всех животных, которых очень хочется взять с собой, но нельзя, будут кормить бойцы ВС РФ.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine