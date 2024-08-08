Жителей Колотиловки Белгородской области попросили покинуть село из-за обстрелов

Губернатор Белгородской области вместе с главой Краснояружского района Андреем Миськовым приехали в село Колотиловка, чтобы попросить людей покинуть опасную территорию в связи с увеличением числа обстрелов со стороны ВСУ. Об этом глава региона рассказал в своём телеграм-канале.

Жителей Колотиловки попросили уехать. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

"В последние дни увеличилось количество обстрелов села Колотиловка Краснояружского района. Вместе с главой района Андреем Егоровичем Миськовым прошли по улицам, проговорили с людьми, которые всё ещё остаются в населённом пункте. Попросил их покинуть село на время, пока здесь опасно", — говорится в сообщении губернатора.

Глава региона пообещал, что в отсутствии хозяев питомцев, которых нельзя забрать с собой, будут кормить бойцы. Кроме того, Гладков сообщил, что Миськов побеседовал с работодателем, который не хотел отпускать подчинённого в ПВР.

"Также заехал в пункт временного размещения в Красной Яруге. Поговорили с жителями, которые уже завтра будут выезжать в ПВР в Белгород. Условия хорошие, кормят, признались, вкусно", — добавил губернатор.

Он отметил, что администрация города остаётся на своих местах: для жителей такая поддержка необходима. По его словам, когда есть прямой контакт с гражданами, то пройти трудный период будет проще.