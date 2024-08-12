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12 августа, 14:38

"Ребят, заканчивайте": Пленный после атаки ВСУ на Курскую область призвал сослуживцев сдаваться

Пленный Полторацкий заявил о бессмысленности атаки ВСУ на Курскую область

Пленный солдат ВСУ Руслан Полторацкий отметил бессмысленность атаки на Курскую область и рекомендовал сослуживцам складывать оружие и сдаваться. Видео с его допросом публикует УФСБ России.

"Это всё фигня, эта вся затея. Только два русских народа убивают друг друга — и всё. Это надо заканчивать... Ребята, кто меня смотрит, заканчивайте. Складывайте оружие и просто уходите", — заключил пленный.

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Полторацкий рассказал, что командование приказало расстреливать всех сопротивляющихся жителей Курской области на месте. Он добавил, что сослуживцы без стеснения занимались мародёрством и тащили из окрестных домов всё, до чего дотягивались руки. Командование признавалось, что авантюра в российском приграничье — "последняя надежда Украины".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JohnAmarok

Николай Рюмин
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