"Ребят, заканчивайте": Пленный после атаки ВСУ на Курскую область призвал сослуживцев сдаваться
Пленный Полторацкий заявил о бессмысленности атаки ВСУ на Курскую область
Пленный солдат ВСУ Руслан Полторацкий отметил бессмысленность атаки на Курскую область и рекомендовал сослуживцам складывать оружие и сдаваться. Видео с его допросом публикует УФСБ России.
"Это всё фигня, эта вся затея. Только два русских народа убивают друг друга — и всё. Это надо заканчивать... Ребята, кто меня смотрит, заканчивайте. Складывайте оружие и просто уходите", — заключил пленный.
Полторацкий рассказал, что командование приказало расстреливать всех сопротивляющихся жителей Курской области на месте. Он добавил, что сослуживцы без стеснения занимались мародёрством и тащили из окрестных домов всё, до чего дотягивались руки. Командование признавалось, что авантюра в российском приграничье — "последняя надежда Украины".
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