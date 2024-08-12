"Ребят, заканчивайте": Пленный после атаки ВСУ на Курскую область призвал сослуживцев сдаваться

Пленный солдат ВСУ Руслан Полторацкий отметил бессмысленность атаки на Курскую область и рекомендовал сослуживцам складывать оружие и сдаваться. Видео с его допросом публикует УФСБ России.

"Это всё фигня, эта вся затея. Только два русских народа убивают друг друга — и всё. Это надо заканчивать... Ребята, кто меня смотрит, заканчивайте. Складывайте оружие и просто уходите", — заключил пленный.