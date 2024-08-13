"Блицкрига не получилось": Алаудинов констатировал конец продвижения ВСУ в Курской области
Алаудинов: Бесконтрольное "катание" ВСУ по Курской области остановлено
Апты Алаудинов. Обложка © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"
В приграничных районах Курской области остановлено бесконтрольное "катание" ВСУ. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов.
"Третий день [мы] занимаемся уничтожением техники и живой силы. Противник уже осознаёт, что того блицкрига, который он планировал, не получилось", — сказал он в беседе с телеведущим Владимиром Соловьёвым.
Напомним, что 12 августа Владимир Зеленский взял на себя ответственность за нападение на Курскую область. Помимо того, он заявил, что СБУ, МВД Украины и другие ведомства готовят некий план для территорий курского приграничья. Президент РФ Владимир Путин после атаки ВСУ заявил о невозможности мирных переговоров с теми, кто бьёт по гражданским.