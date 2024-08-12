Путин – о возвращении к диалогу с Киевом: О чём с ними вообще можно говорить?

Атакуя приграничные районы России, Киев стремится улучшить свои переговорные позиции, но о каких переговорах может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным гражданам? Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем, но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики... О чём с ними вообще можно говорить?" — задался вопросом глава государства на совещании по ситуации в приграничных регионах.

Путин подчеркнул, что теперь стало ясно, почему киевский режим отказывался от предложений Москвы и других посредников вернуться к мирному плану урегулирования.

Путин собрал совещание по ситуации в Курской области. Видео © Telegram/Кремль. Новости