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12 августа, 12:12

Путин – о возвращении к диалогу с Киевом: О чём с ними вообще можно говорить?

Путин заявил, что с Киевом, атакующим мирных жителей и АЭС, не о чем говорить

Атакуя приграничные районы России, Киев стремится улучшить свои переговорные позиции, но о каких переговорах может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным гражданам? Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем, но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики... О чём с ними вообще можно говорить?" — задался вопросом глава государства на совещании по ситуации в приграничных регионах.

Путин подчеркнул, что теперь стало ясно, почему киевский режим отказывался от предложений Москвы и других посредников вернуться к мирному плану урегулирования.

Путин собрал совещание по ситуации в Курской области. Видео © Telegram/Кремль. Новости

Напомним, в эти минуты президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации на границе с Украиной. Он подчеркнул, что главная задача сейчас — выдавить, выбить противника с наших территорий и обеспечить надёжное прикрытие госграницы.

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Как сообщал Life.ru, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые попытались прорваться в Курскую область 6 августа. В Курской, а также Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка и другую технику.

Александра Вишнякова
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