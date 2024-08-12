Путин – о возвращении к диалогу с Киевом: О чём с ними вообще можно говорить?
Путин заявил, что с Киевом, атакующим мирных жителей и АЭС, не о чем говорить
Атакуя приграничные районы России, Киев стремится улучшить свои переговорные позиции, но о каких переговорах может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным гражданам? Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем, но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики... О чём с ними вообще можно говорить?" — задался вопросом глава государства на совещании по ситуации в приграничных регионах.
Путин подчеркнул, что теперь стало ясно, почему киевский режим отказывался от предложений Москвы и других посредников вернуться к мирному плану урегулирования.
Путин собрал совещание по ситуации в Курской области. Видео © Telegram/Кремль. Новости
Напомним, в эти минуты президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации на границе с Украиной. Он подчеркнул, что главная задача сейчас — выдавить, выбить противника с наших территорий и обеспечить надёжное прикрытие госграницы.
Как сообщал Life.ru, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые попытались прорваться в Курскую область 6 августа. В Курской, а также Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка и другую технику.