ВСУ лишились более 1,6 тысячи военных и 32 танка в ходе атаки на Курскую область

Российские войска продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области. Так, за сутки противник потерял до 260 военных и 31 единицу бронетехники, в том числе три танка. А за всё время общие потери ВСУ составили до 1,61 тысячи военных и 32 танка.

"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортёра, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии", — говорится в сообщении Минобороны России.