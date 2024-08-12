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12 августа, 11:54

"Главная задача – выбить противника": Путин проводит совещание по ситуации на границе

Путин собрал совещание по ситуации в Курской области

Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской области. Он потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ.

"Оценка происходящему в приграничных с Украиной областях будет дана, но главная задача сейчас выбить противника", — подчеркнул Путин.

Путин собрал совещание по ситуации в Курской области. Видео © Telegram/Кремль. Новости

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Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые попытались прорваться в Курскую область 6 августа. В Курской, а также Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка и другую технику.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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