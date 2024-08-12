"Главная задача – выбить противника": Путин проводит совещание по ситуации на границе
Путин собрал совещание по ситуации в Курской области
Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской области. Он потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ.
"Оценка происходящему в приграничных с Украиной областях будет дана, но главная задача сейчас выбить противника", — подчеркнул Путин.
Путин собрал совещание по ситуации в Курской области. Видео © Telegram/Кремль. Новости
Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые попытались прорваться в Курскую область 6 августа. В Курской, а также Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка и другую технику.
Life.ru