Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область

Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение на Курскую область. Это следует из заявления, опубликованного в его телеграм-канале.

"Ставка... был доклад главкома (ВСУ — прим. Life.ru) Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области", — говорится в сообщении.