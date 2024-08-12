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12 августа, 17:36

Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область

Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение на Курскую область. Это следует из заявления, опубликованного в его телеграм-канале.

"Ставка... был доклад главкома (ВСУ — прим. Life.ru) Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области", — говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что СБУ, МВД Украины и другие ведомства готовят некий план для территорий Курской области, где "проходит операция".

Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с группами ВСУ, которые попытались прорваться в Курскую область с 6 августа. ВС России отражают атаки противника. За всё время боёв на этом участке общие потери ВСУ выросли до 1,61 тысячи военных и 32 танков.

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Президент России Владимир Путин сегодня провёл совещание по ситуации в граничащих с Украиной регионах. По словам главы государства, главная задача — выбить противника. Затем необходимо обеспечить достойное прикрытие государственных рубежей. Лидер РФ пообещал, что ВСУ получат достойный ответ на свои действия, а все цели спецоперации будут достигнуты. Также Путин заявил, что с Киевом, атакующим мирных жителей и АЭС, не о чем говорить.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Никита Никонов
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