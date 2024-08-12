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12 августа, 12:21

Путин на совещании по ситуации в приграничье пообещал достойный ответ противнику

Вооружённые силы Украины получат достойный ответ от ВС России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных с Украиной российских регионах.

"Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты", — подчеркнул глава государства.

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Напомним, ранее Владимир Путин начал совещание по ситуации в граничащих с Украиной регионах РФ. По словам президента, главная задача — выбить противника. После этого необходимо обеспечить достойное прикрытие государственных рубежей. Также российский лидер заявил, что с Киевом, атакующим мирных жителей и АЭС, не о чем говорить.

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Life.ru

Никита Никонов
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