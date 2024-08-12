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12 августа, 12:14

Путин: Число добровольцев ВС РФ выросло после атаки ВСУ на Курскую область

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Число желающих заключить контракт с Минобороны России выросло на фоне атаки ВСУ на Курскую область. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по ситуации в приграничных с Украиной регионах.

"Мы видим увеличение количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые героически, с оружием в руках, защищают Россию", — сказал глава государства.

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Напомним, Владимир Путин начал совещание по ситуации в граничащих с Украиной регионах РФ. По словам президента, главная задача — выбить противника. После этого необходимо обеспечить достойное прикрытие государственных рубежей.

Матвей Константинов
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