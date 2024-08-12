Путин: Число добровольцев ВС РФ выросло после атаки ВСУ на Курскую область

Число желающих заключить контракт с Минобороны России выросло на фоне атаки ВСУ на Курскую область. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по ситуации в приграничных с Украиной регионах.

"Мы видим увеличение количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые героически, с оружием в руках, защищают Россию", — сказал глава государства.