Путин: Число добровольцев ВС РФ выросло после атаки ВСУ на Курскую область
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Число желающих заключить контракт с Минобороны России выросло на фоне атаки ВСУ на Курскую область. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по ситуации в приграничных с Украиной регионах.
"Мы видим увеличение количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые героически, с оружием в руках, защищают Россию", — сказал глава государства.
Напомним, Владимир Путин начал совещание по ситуации в граничащих с Украиной регионах РФ. По словам президента, главная задача — выбить противника. После этого необходимо обеспечить достойное прикрытие государственных рубежей.