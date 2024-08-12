ВС России пресекли попытку прорыва бронетехники ВСУ у Каучука Курской области

Недалеко от посёлка Каучук (Кореневский район) в Курской области российские бойцы пресекли попытку прорыва мобильных групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) на бронетехнике вглубь территории РФ. Об этом в понедельник, 12 августа, заявили в Министерстве обороны России.

"В районе Каучук пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории. Уничтожены танк, восемь боевых машин пехоты Bradley, 16 боевых бронированных машин, 14 пикапов", — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что за счёт ударов штурмовой и армейской авиации и огня артиллерии ВС РФ поразили 22-ю, 61-ю и 115-ю механизированные бригады у Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки. Кроме того, авиация и ракетные войска атаковали резервы противника вблизи Мирополья, Могрицы и Дробновщины в Сумской области.